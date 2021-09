Formel-1-Rochade: „George macht Lewis Hölle heiß!“

„Auf Anhieb schnell“

Eine Tatsache, die sicher auch dem derzeitigen WM-Leader Max Verstappen, der am Sonntag mit seinem Sieg in Zandvoort ganz Holland in Euphorie versetzt hatte, gefällt. Der hatte unlängst gemeint: „Wenn George das Bottas-Cockpit erhält, wird er Lewis die Hölle heiß machen. Er hat ja schon damals in Bahrain als Hamilton-Ersatz bewiesen, dass er auf Anhieb so schnell wie Bottas war.“