Jugendbande verübte Raubüberfälle in S-Bahnen

18-Jähriger in Wien festgenommen

Nach den Erhebungen durch die örtlich zuständigen Dienststellen Laa a.d. Thaya, Wolkersdorf und Gänserndorf wurden die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. Der 18-Jährige wurde am 17. August in Wien-Fünfhaus festgenommen. Bei Hausdurchsuchungen stellten die Kriminalisten die am Tattag getragene Kleidung sicher.