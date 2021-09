Aiwu beklagt Rassismus! ÖFB stellt sich hinter ihn

Nachdem der Artikel der „Krone“ auf die rassistische Beleidigungen im Internet gegen U21-Fußball-Teamspieler Emanuel Aiwu aufmerksam gemacht hatte, hat Österreichs Fußball-Verband via Aussendung reagiert. „Solch ein menschenverachtendes Verhalten hat in unserer Welt keinen Platz und wir verurteilen es zutiefst - egal, wen es betrifft“, hieß es am Montag vom ÖFB.