Jetzt redet Aiwu: „Ich war einfach fix und fertig“

„Nach so einer Aktion muss ein Spieler davon ausgehen, dass die Fans nicht gleich aufstehen und applaudieren - nicht einmal die von Rapid!“ Admiras Manager Marcel Ketelaer formuliert es noch höflich. Denn Im Netz ergießt sich längst ein Shitstorm über Emanuel Aiwu. Der am Sonntag in der Südstadt „streikte“, nicht mehr für die Truppe von Andi Herzog auflief - und tags darauf von der Admira zu Rapid wechselte. Im Gespräch mit der „Krone“ schildert der 20-Jährige seine Beweggründe: