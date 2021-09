Roglic zum dritten Mal in Serie Vuelta-Sieger

Der Slowene Primoz Roglic hat zum dritten Mal in Serie die Spanien-Radrundfahrt gewonnen. Der 31-jährige Jumbo-Profi feierte am Sonntag im abschließenden Einzelzeitfahren über 34 km nach Santiago di Compostela seinen vierten Tageserfolg bei der 76. Vuelta-Auflage. Damit baute er seinen Vorsprung im Endklassement noch deutlich aus. Gesamtplatz zwei ging fast fünf Minuten hinter Roglic an den Spanier Enric Mas (Movistar), der 2018 ebenfalls Zweiter geworden war.