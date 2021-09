Wie schließen Sie die Fachkräfte-Lücke?

Thomas Stelzer, ÖVP: „Wir sind Gottseidank Lehrlingsland Nummer 1 und investieren weiter viel in unsere Berufsschulen. Auch investieren wir mit dem Pakt für Arbeit und Qualifizierung 342 Millionen Euro - und damit 100 Millionen mehr als im Vorjahr - in Weiterbildungsmaßnahmen. Von diesen Qualifizierungsangeboten profitieren heuer mehr als 102.000 Landsleute, insbesondere in den Zielgruppen Jugendliche, Frauen, Ältere. Dieser Bildungs-Pakt ist gemeinsam mit dem Oberösterreich-Plan eine zentrale Maßnahme, um den virulenten Fachkräftemangel Schritt für Schritt zu bewältigen.“