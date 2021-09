Tretboot ging unter: Mädchen (6) in Mur ertrunken!

Am frühen Nachmittag borgte sich die Familie aus dem Bezirk Murtal ein Tretboot im Bereich der Freizeitanlage Auwiese aus. Als sich die Familie etwa in der Mitte des Flusses vor dem Staudamm in Gössendorf befand, geriet nach und nach Wasser in das Boot. Dieses dürfte bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Leck erlitten haben.