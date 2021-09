Corona-Ampel schaltet in Salzburg auf orange

Kommt die Maskenpflicht zurück?



In der aktuellen Risikoeinschätzung der Corona-Kommission wurde zudem auf das Update der Langfristsimulationen bis Dezember des Prognose-Konsortium hingewiesen. In dieser wurden unter Berücksichtigung der Transmissibilität (Übertragbarkeit) der Delta-Variante und altersspezifischen Durchimpfungsrate errechnet, dass eine systemgefährdende vierte Epidemiewelle nur bei einer Beschleunigung des Impffortschrittes und einer Mindest-Durchimpfungsrate von 70 Prozent (Vollimmunisierung der Gesamtbevölkerung) verhindert werden kann - und dies nur bei zusätzlich verstärkten Schutzmaßnahmen relativ zum Niveau der Herbstsaison 2020. Die Wiedereinführung der Maskenpflicht ist in allen Szenarien bereits inkludiert. „Die zu setzenden Maßnahmen müssen dabei in der Lage sein, die effektive Reproduktionszahl um weitere 20 Prozent zu reduzieren. Fehlender Impffortschritt muss entsprechend mit stringenteren und zeitnahen Schutzmaßnahmen ausgeglichen werden.“