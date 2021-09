Schüler erteilte Putin Lektion in Geschichte

Am 1. September hat in Russland das neue Schuljahr begonnen. Bei einer „offenen Lehrstunde“ in einer Schule in Wladiwostok kam sogar der Präsident vorbei, um den Schülern etwas über Geschichte zu erzählen. Der Auftritt Putins wurde dabei auch von einem Kamerateam begleitet. Doch der russische Präsident hätte sich als Lektor offenbar besser vorbereiten sollen: Denn er verwechselte zwei Kriege, was einem schlauen und mutigen Schüler sofort auffiel.