Freispruch für Mayr-Melnhof!

Die Dauerfehde um die Gatterjagd in der Antheringer Au sorgte für einen weiteren Strafprozess am Salzburger Landesgericht. Laut Anklage soll der Landesjägermeister Maximilian Mayr-Melnhof in einem Vorprozess vor dem Landesverwaltungsgericht gelogen haben. Das Ergebnis: Ein Freispruch, wenn auch nicht rechtskräftig.