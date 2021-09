„Bei der Kinderbetreuung in OÖ ist es 5 vor 12“

Keine Überraschung

Für SP-Familiensprecherin Petra Müllner sind die „Alarmrufe“ keine Überraschung. „Das Problem wird von den ÖVP-Verantwortlichen seit Jahren verschleppt. Das belegt auch ein Erlass vom Juli 2016, wonach es die Bildungslandesrätin de facto gar nicht mehr wissen will, wenn eine Kindergartengruppe ohne Fachkraft geführt wird. Ich fordere LH-Vize Haberlander auf, unverzüglich einen Krisengipfel einzuberufen!“ Die VP schickt Familiensprecherin Helena Kirchmayr vor: „Damit wir die Posten in der kontinuierlich ausgebauten Kinderbetreuung auch in Zukunft gut besetzen können, braucht es mehr Kollegplätze. Über die Zahl der Ausbildungsplätze entscheidet der Bund und nicht LH-Stellvertreterin Haberlander!“