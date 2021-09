Provokantes Video weckt wirklich die Lust auf Linz

„Während viele das Image-Video als innovativen und realistischen Impulsgeber begrüßten, gab es gleichzeitig zahlreiche Gegenstimmen, in denen der Film deutlich abgelehnt wurde“, fassen die beiden JKU-Psychologinnen Barbara Stiglbauer und Julia Zuber ihre Untersuchung über „Linz ist Linz“ zusammen. Also selbst vier Wochen nach der Veröffentlichung auf YouTube wird über den Kurzfilm diskutiert. In ihrer Studie befragten die Forscherinnen 539 Personen mit zumindest zeitweisem Linz-Bezug. „Vor allem der humoristische Unterhaltungswert wird wahrgenommen. Als informativ oder wertschätzend wird es hingegen weniger betrachtet“, sagt Zuber.