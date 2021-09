Klagenfurter Sonnenbucht feiert großes Hafenfest

Die Sonnenbucht in Klagenfurt wurde am Eröffnungstag des Alpen Adria-Hafenfestes ihrem Namen voll gerecht. Kein Wunder, dass zahlreiche Besucher zum Friedelstrand strömten, um die Annehmlichkeiten des Familienfestes zu genießen. Zutritt zum umzäunten Veranstaltungsgelände wurde übrigens nur jenen Gästen gewährt, die eines der 3-G und einen amtlichen Lichtbildausweis vorzeigen konnten. „Die Disziplin ist einwandfrei, alle Besucher haben sich daran gehalten“, zog Christian Wernig am ersten Tag Bilanz, der Chef vom Sicherheitsdienst „Leon“ ist heuer mit 20 Mitarbeitern für die Kontrollen zuständig.