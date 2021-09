Impftempo ist „deutlich unter Worst-Case-Szenario“

Das Covid-Prognose-Konsortium, das wöchentlich Kurzfristprognosen zum Verlauf der an Covid-19 erkrankten Personen in Österreich erstellt, nimmt das seit Wochen kontinuierlich nachlassende Impftempo mit Bedauern zur Kenntnis. Denn: Eine höhere Durchimpfungsrate könne zu einem deutlich früheren Abflachen der vierten Corona-Welle führen, so die Experten.