Regierung wirbt jetzt auf Dating-Apps für Impfung

„Gerade jetzt, im Übergang vom Sommer zum Herbst, ist es wichtig, die Impfbereitschaft, besonders unter den jüngeren Österreicherinnen und Österreichern, weiter zu steigern. Die Kooperation mit der Match Group kommt daher genau zum richtigen Zeitpunkt und wir bedanken uns für die tolle Unterstützung und die Möglichkeit der kostenfreien Werbung sehr herzlich! So werden viele Menschen in Österreich in einem positiven Umfeld erreicht und hoffentlich noch stärker zur Impfung motiviert“, zeigt sich Lukas Lechner, für die Organisation und Abwicklung von „Österreich impft“ verantwortlich, über die Zusammenarbeit erfreut.