Häufiger als gedacht: Sex ohne Orgasmus

„Orgasmusstörungen sind das zweithäufigste Sexualproblem der Frau, aber im Vergleich mit Lust- und Schmerzstörungen erheblich seltener Anlass, professionelle Hilfe zu suchen. Hierzu sind Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe ein hilfreiches Bindeglied in der Ersterhebung, um zur psychologischen, psychotherapeutischen oder sexologischen Weiterbetreuung zu überweisen oder diese in einem anderen Setting auch selbst anzubieten“, berichtet Dr. Daniela Dörfler, Gynäkologin und Geburtshelferin, Klinische Sexologin und Sexualpädagogin, MedUni Wien, Frauenklinik im Zuge des Kongresses „Sexualmedizin interdisziplinär“ in Wien. „Die Frauenärztin kann organische oder hormonelle Ursachen ausschließen und die Organe des kleinen Beckens sowie deren Funktion mit der Patientin besprechen“.