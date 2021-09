„Familien kommen auch mit dem Lastenrad sehr weit“

Außerdem fordert sie einen vorläufigen Baustopp: „Jetzt wird in Graz ohne Plan gebaut. Es gibt keine Leerstandserhebung. Wir wissen gar nicht, wie hoch der Bedarf ist - und es entstehen sehr viele Anlegerwohnungen. Das heißt, es ist eher zur Spekulation gedacht und nicht für die Bedürfnisse. Deswegen ist der Baustopp eine soziale Maßnahme - eine Nachdenkpause zu nutzen, um die Planungsinstrumente der Stadt zu überdenken, in Form vom Flächenwidmungsplan. Wie schaut der Grünanteil aus? Wo wird gebaut? Wo wird nicht gebaut? Dann kann die Stadt es neu angehen, sollte aber auch mehr Flächen selbst kaufen und mehr bauen, damit sie auch leistbares Wohnen anbieten kann. Das haben wir in Graz in den letzten Jahren ziemlich vernachlässigt.“