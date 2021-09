Landeschef Doskozil will „Impf-Lotterie“ starten

Mehr Impftage ohne Anmeldung

Mithelfen, um diese Vorgabe zu erreichen, sollen verstärkt Impftage ohne Anmeldung in den Impfzentren und Sonderaktionen in den Gemeinden. Bisher hatten bereits 77 Prozent der impfbaren Bevölkerung zumindest den ersten Stich. In absoluten Zahlen sind das über 203.500 Menschen. Ganz neu ist die Idee der Impf-Anreize nicht. Erst vor Kurzem hat die Stadtgemeinde Eisenstadt eine Aktion gestartet, bei der Disco-Gutscheine als „Belohnung“ für den Piks winken.