Wien startet in Pflegeheimen mit dritter Impfrunde

„Das Nationale Impfgremium empfiehlt für Personen ab 65 Jahren, Hochrisiko- und Risikopatienten sowie Personen, die den Impfstoff Astrazeneca und Johnson bekommen haben, einen Drittstich ab sechs Monaten nach dem Zweitstich, für gesunde Personen wird ein zeitlicher Abstand von neun Monaten empfohlen“, so Ludwig. Drittstiche würden in Wien auch im niedergelassenen Bereich gesetzt. „Impftermine sind in diesen Fällen direkt mit den Ordinationen zu vereinbaren“, hieß es via Aussendung.