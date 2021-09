Impfstrategie lautet jetzt: „Allen nachlaufen!“

Die Impfquote in Wien sowie österreichweit stagniert noch immer bei rund 60 Prozent. Vorige Woche wurden in der Hauptstadt im Schnitt nur 5063 Impfungen pro Tag verabreicht. Nur 30 Prozent der 12- bis 15-Jährigen sind erstgeimpft. Zu wenig! Nach dem Steffl, der Moschee, dem Impfboot und dem Supermarkt, gehen Impfteams als Nächstes also auf Tour durch Schulen.