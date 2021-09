Hinteregger: Von 0 auf Rang 2 in den Bücher-Charts

Gesamter Reinerlös wird für wohltätige Zwecke gespendet

„Hinti“ will sich am Buch nicht bereichern: Der gesamte Reinerlös des Buches wird an karitative Einrichtungen, Menschen in Not und besondere Projekte im Sport, mit Schwerpunkt auf Kärnten und Frankfurt, unter anderem an die Arche Frankfurt, an die Stiftung Kindertraum in Österreich und an die Kärntner Kinder-Krebs-Hilfe gespendet.