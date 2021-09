FH Burgenland: Semesterstart mit eigenem Konzept

Erneut müssen die Studierenden an den beiden FH-Standorten in Eisenstadt und Pinkafeld unter strengen Corona-Bestimmungen ins Semester starten. Auf die Bedürfnisse der rund 1000 Studienanfänger wurde besondere Rücksicht genommen. „Für uns war wichtig, unser Lehrangebot ohne Ausnahme umzusetzen und einen uneingeschränkten Studienalltag zu ermöglichen. Studierende und Mitarbeiter sollen dabei bestmöglich geschützt werden“, so FH-Geschäftsführer Georg Pehm.