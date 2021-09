Marsalek-Vertrauter in Singapur festgenommen

Henry S. sei bereits am Montag festgenommen worden. Am Mittwoch sei er per Video von einem Bezirksgericht in Singapur angehört worden. Demnach soll bereits eine Anklage gegen S. wegen Beihilfe zur Fälschung eines Dokuments vorliegen. S. solle die in Singapur ansässige Firma Citadelle 2016 angestiftet haben, eine Saldenbestätigung zu fälschen.