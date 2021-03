Russisches Außenamt twittert über Marsalek

SPD-Abgeordneter glaubt an Einschüchterungsversuch

Der Tweet wurde am Freitag im Untersuchungsausschuss des deutschen Bundestags vorgelesen und sorgte damit für Verwunderung. Freitagfrüh war ein Vertreter des deutschen Kanzleramtes in einer nicht-öffentlichen Sitzung dazu befragt worden, ob das Kanzleramt wisse, wo Marsalek sei. Der SPD-Obmann im U-Ausschuss, Jens Zimmerman, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Die heutige Stellungnahme des russischen Außenministeriums platzt wie eine Bombe in die Beratungen des Wirecard-Untersuchungsausschusses.“ Verbindungen von Marsalek nach Russland stünden schon lange im Raum, ebenso wie Spekulationen über seinen Aufenthaltsort, sagte Zimmermann. „Warum sich die russische Regierung jetzt zu diesem Schritt genötigt sieht, wirft neue Fragen auf. Statt einer klaren Absage an mögliche Verbindungen, soll der Bundestag offenbar bei seiner Aufklärung eingeschüchtert werden.“