Europol-Fahndung: Wo sind Marsalek und Foco?

In „illustrer“ Runde befindet sich Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek. Der Milliardenbetrüger, der in Russland oder Weißrussland vermutet wird, gilt als „Most Wanted“. Neben internationalen Verbrechern wird auch weiterhin nach Tibor Foco gesucht. Ein Name fehlt: Stiwoll-Phantom Friedrich Felzmann.