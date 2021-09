Großbritannien: Einreise bald nur noch mit Pass

Visa auch für Fahrer gefordert

Der Brexit bringt jedoch auch Probleme mit sich, die nicht nur touristische Einreisen betreffen. Die Logistikbranche fordert unbürokratische Visa für europäische Fahrer sowie eine bessere Subventionierung von Fahrprüfungen. Wegen eines Fahrermangels an Lkw-Lenkern gab es zuletzt auch Nachschubprobleme bei den Fast-Food-Ketten McDonald‘s, Nando‘s und KFC. Auch in Supermärkten gibt es immer wieder leere Regale, in einigen Lokalen wird das Bier knapp.