Olympia-Heldin Bettina Plank legt eine Pause ein

Der für die 29-Jährige verbleibende Saisonhöhepunkt sind die Weltmeisterschaften Mitte November in Dubai. „Die WM ist mein nächstes großes sportliches Ziel“, erklärte die Heeressportlerin. „Davor werde ich die Premier League in Moskau Anfang Oktober zur Vorbereitung mitnehmen. Ob ich dann Ende Oktober in Rabat auch dabei sein werde, entscheiden wir später. Dieser Wettkampf ist doch sehr nahe am WM-Termin dran.“