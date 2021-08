Zwei einheimische Zechpreller aufgeflogen!

Es war Zufall: Ein Wirt eines Restaurants in Hintertux war am Montag in einem Lebensmittelgeschäft in Mayrhofen, als er zwei Personen wiedererkannt hatte, die am Vortag in seinem Restaurant dreisterweise die Zeche prellten! Geistesgegenwärtig informierte er die Polizei. Die Beamten begaben sich sofort zu besagtem Lebensmittelgeschäft und konnten die beiden Verdächtigen am Parkplatz davor zur Rede stellen.