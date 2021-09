Der Ofen bleibt kalt: Die besten No-Bake-Rezepte

Pfirsich Eistee

Zutaten: 4 Pfirsiche, 500ml Wasser, 100g Zucker, 3 Beutel Schwarztee, 4 Zweige Minze, 1 Zitrone, 1 Orange, Eiswürfel.

Zubereitung: Pfirsiche entkernen und in Stücke schneiden. Eine Hälfte fürs Anrichten zur Seite stellen. Die restlichen Pfirsichstücke in einen kleinen Topf gemeinsam mit Zucker und 160ml Wasser ein paar Minuten einkochen. Den Saft einer halbe Orange dazu pressen. Mit einem Löffel die Pfirsichstücke zerdrücken und den Sirup durch ein Sieb abseihen. Die Zitrone in Scheiben schneiden. 4 Scheiben für die Deko zur Seite legen. Das übrige Wasser aufkochen und über die Teebeutel, Zitronenscheiben und Minze leeren und ca. 5 min. ziehen lassen. Dann den Tee abseihen und abkühlen lassen. Gemeinsam mit den restlichen Pfirsichstücken, Zitronenscheiben, Eiswürfel und Pfirsichsirup vermischen und in Gläsern servieren.