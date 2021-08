Ein neuer Deal für digitale Zukunft

Mit der Pandemie kamen internationale Festivalstätten dazu, heuer sind es schon 86. Online ist das Angebot sowieso riesig (zum kleinen Preis von 9 Euro). Doch auch in Linz kann man lange nicht alles in den paar Festivaltagen schaffen: Am JKU-Gelände, den „Kepler’s Gardens“, warten u. a. die große Themenausstellung „Digital && Life“ in Learning Center und Mensa, die „LIT Exhibition“, die sich letztes Jahr als Highlight positionierte und der neue „Zirkus des Wissens“ für junge Neugierige. Am Uni-Areal werden auch die Eröffnung, Preisverleihungen und die Große Konzertnacht mit dem Bruckner Orchester stattfinden. Und erstmals wird die „Festival University“ mit 100 ausgewählten Teilnehmern abgehalten.