Coinpanion erhält prominente Unterstützung

Eine Seed-Finanzierung ist ein frühes Investment in ein Unternehmen, das sich noch in der sogenannten Seed-Phase, also der Frühphase der Unternehmensentwicklung, befindet. Ebenfalls wieder mit an Bord der Finanzierungsrunde ist der Hauptinvestor der vorangegangen Pre-Seed-Runde (Investment vor der Unternehmensgründung), Frank Westermann, Mitgründer der Diabetes-App mySugr, sowie der Mitbegründer des „Robo-Advisors“ Scalable Capital, Patrick Pöschl, und Christopher Oster, CEO des Versicherungsmanagers Clark.