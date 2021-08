Aufwind trotz Regen

Liebe Leserinnen, liebe Leser, Tourismusdirektor Christian Schützinger und Landesrat Christian Gantner blickten gestern auf eine - trotz des Wetters - nicht ganz so triste Sommersaison zurück. Die Ankunfts- und Nächtigungszahlen von Mai bis Juli liegen zwar um rund ein Drittel hinter jenen aus dem Jahr 2019 (also noch vor Corona), im Vergleich zum Vorjahr allerdings gibt es Zuwächse von 15,3 Prozent bei den Gästeankünften und von 14,9 Prozent bei den Nächtigungen. Das lässt hoffen - auch im Hinblick auf die Wintersaison. Wenig Hoffnung auf eine juristische Entscheidung in Sachen Mautbefreiung auf der A14 dürfen sich die Bürger von Hohenems und Lustenau machen. Sie blitzten bereits mit der zweiten Beschwerde beim Verfasssungsgerichtshof ab. Die Richter wollen die Frage nicht genauer prüfen, unter anderem weil keine verfassungsrechtliche Klärung für andere Fälle zu erwarten ist. Zumindest die Anrainer im Großraum Bregenz, die auf weniger Mautflüchtlinge hoffen, dürfte dies freuen. Weniger groß dürfte die Freude über die aktuellen Impfzahlen bei Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher sein. Knapp 60 Prozent der Vorarlberger sind vollimmunisiert, bei den Impfberechtigten sind es immerhin 67 Prozent. Von den ausgegebenen Zielen ist auch das Ländle weit entfernt, gleichzeitig sinkt die Zahl der Erstimpfungen. Bereits im August gab es zwei Sonntag ohne Erststich. Sollte es keine Nachträge mehr im Impfregister geben, gab es auch diesen Sonntag keine Erstimpfung. Mehr zu all diesen und anderen Themen finden Sie in der heutigen „Krone“ und natürlich auch online. Eine gute Woche mit besserem Wetter wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen