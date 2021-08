War es das schon mit unserem Sommer 2021?

Kultur als Lockvogel

Außer Bergen und Natur lockt unser Bundesland auch mit Kultur. Etwa der Landesausstellung „Arbeit. Wohlstand. Macht.“ in Steyr, die bis 7. November geöffnet hat. Kulturdirektorin Margot Nazzal: „Bis 23. August haben wir 29.104 Tickets verkauft und 78.553 Zutritte an den drei Standorten verzeichnet. Bei den Ticketkäufen merkt man eine Zurückhaltung der Besucher wegen Corona sowie die fehlenden Busreisenden und Schulklassen. Erfreulich ist, dass nahezu jeder Besucher alle drei Standorte besichtigt.“ Auch beim Höhenrausch „Wie im Paradies“ (bis 17. 10.) in Linz ist man sehr zufrieden: „Wir hatten bisher gut 50.000 Besucher, im Schnitt mehr als 500 pro Tag“, so Sprecherin Maria Falkinger.