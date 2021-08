Hier durchfliegen US-Wetterforscher Hurrikan „Ida“

Ein Wissenschaftlerteam der Wetter- und Ozeanografie-Behörde (NOAA) der Vereinigten Staaten hat am Sonntag spektakuläre Aufnahmen von Hurrikan „Ida“ gemacht, kurz bevor dieser mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 241 km/h in den USA auf Land traf. Mit einem Spezialflugzeug durchflog es den Wirbelturm, um in seinem Auge Daten über ihn zu erheben. Im Video (siehe oben) ist zu sehen, wie die Maschine von heftigen Turbulenzen erfasst wird.