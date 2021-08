Gamescom-Award 2021: Das sind die Gewinner-Spiele

Jury und Fans sind sich einig: Der große Gewinner der diesjährigen Gamescom-Awards heißt „Elden Ring“. Die Jury zeichnete den Titel in den Kategorien „Bestes Action-Adventure“, „Bestes Rollenspiel“ sowie „Bestes PlayStation-Game“ aus und krönte ihn mit dem Hauptpreis „Best of Gamescom“. Die Fans der auch in diesem Jahr nur virtuell ausgetragenen Videospielmesse kürten das Game aus der Feder von „Souls“-Schöpfer Hidetaka Miyazaki zu ihrem am heißesten erwarteten Titel. Welche Games noch ausgezeichnet wurden, erfahren Sie hier.