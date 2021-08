Starkregen sorgt im Ländle für Überschwemmungen

140 Liter Regen fielen in den vergangenen 72 Stunden im Bereich des Bregenzer Pfänders. Fast 125 Liter waren es am Dornbirner Bödele. Ein Großteil der Niederschläge ging am Sonntag zwischen 12 Uhr mittags und Mitternacht nieder. Die Wassermassen sorgten für mehrere Feuerwehr-Einsätze. So auch bei Seilbahn-Bauer Doppelmayr in Wolfurt.