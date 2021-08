Kaltfront-Ende in Sicht: Ab Donnerstag wärmer

Steigender Luftdruck sorgt am Donnerstag im Alpenraum für ruhigeres Wetter. In weiten Teilen des Landes scheint die Sonne und nur stellenweise halten sich in der Früh noch ein paar Nebelfelder oder Restwolken an der Alpennordseite. Tagsüber zeigen sich dann lediglich harmlose Quellwolken sowie hohe Schleierwolken am Himmel. Der Wind bläst im Osten noch mäßig aus Nordwest bis Nord, sonst ist es windschwach. Die Frühtemperaturen betragen sechs bis 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 18 bis 26 Grad, am wärmsten ist es im Westen.