Paralympics: Gegen den Riesen ist es aussichtslos

Bei den Paralympics in Rio spielte der Hallen-DJ nach fast jedem Schmetterschlag des 2,46 Meter große Sitzvolleyballers Morteza Mehrzad den Song „Here comes the Boom“. Dazu stampften 5000 Fans mit den Füßen. Auch ohne Zuschauer ist der hinter dem Türken Sultan Kösen (2,51 m) zweitgrößte Mensch der Welt einer der meist beachteten Sportler der Paralympics in Tokio. Beim 3:0-Sieg von Titelverteidiger Iran gegen Deutschland am Samstag war Mehrzad, der mit einer äußerst selten auftretenden hormonellen Wachstumsstörung (Akromegalie) auf die Welt kam, mit 18 Punkten Topscorer.