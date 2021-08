Verdächtiger attackiert Polizei mit Pfefferspray

Wegen eines Raufhandels sind Polizisten am Freitagnachmittag in die Billrothstraße nach Wien-Döbling gerufen worden. Dort trafen sie nur noch auf das 22-jährige Opfer, der Mann gab an, von drei Personen niedergeschlagen worden zu sein. Bei einer Fahndung konnten zwei Männer angehalten werden. Einer der beiden versuchte auch, die Beamten zu attackieren. Er wurde festgenommen.