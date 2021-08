Lkw fuhr ungebremst in Stauende am Walserberg

Zu einem schweren Unfall kam es am Samstag gegen vier Uhr in der Früh bei der Grenze am Walserberg. Ein kroatischer Lkw-Lenker sei laut Polizei vermutlich eingeschlafen und krachte mit seinem Schwerfahrzeug ungebremst gegen das Stauende im Urlauberreiseverkehr. Drei Fahrzeuge wurden dabei ineinander geschoben.