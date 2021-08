Salzburgs erster Landeshauptmann kam aus Bad Zell

Festakt in Bad Zell

In Bad Zell wird der in Vergessenheit geratene „große Sohn“ am 19. 9. bei einem Festakt (10 Uhr) feierlich in Erinnerung gerufen. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer überbringt mit Musik und Prangerschützen eine Gedenktafel.