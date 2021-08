1G-Regel an Unis? Faßmann zeigt sich skeptisch

Je näher der Semesterbeginn an Österreichs Hochschulen und Universitäten rückt, desto brennender wird diskutiert, wie denn ein möglichst risikoarmer Präsenzunterricht ermöglicht werden könnte. Bildungsminister Heinz Faßmann hält zwar eine 1G-Regelung, also Zutritt nur für geimpfte Personen, für möglich. Die gesetzlichen Vorgaben bzw. das Hausrecht würden dies durchaus erlauben, so der ÖVP-Minister am Freitag am Rande des Forums Alpbach in Tirol. Allerdings zeigte er sich skeptisch bezüglich der Durchsetzung in der Praxis.