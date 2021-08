US-Athletin nimmt zum zweiten Mal schwanger teil

US-Sitzvolleyballerin Lora Webster nimmt schwanger an den Paralympics teil - und das bereits zum zweiten Mal. Wie die 35-Jährige in einer Mitteilung des Internationalen Paralympische Komitees (IPC) erzählte, sei sie aktuell in der 20. Schwangerschafts-Woche. Schon 2012 in London, als sie Silber mit den USA gewann, habe sie schwanger gespielt.