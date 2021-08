Anpfiff zu „Heimspiel“ erfolgte in Maxglan

Der Auftakt für insgesamt 20 Fußball-„Spieltermine“ in den städtischen Siedlungen fand am Mittwoch am Nachmittag im Freiraum Maxglan statt. Die Aktion soll gezielt Spielraum für Kinder zurück erobern sowie Bewegung und Austausch fördern. Gekickt wird bis einschließlich 15. Oktober.