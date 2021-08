Auf den „kanarischen Hulk“ wartet brutale Mission

Sechs Stunden, 47 Minuten und zwei Sekunden - so lange brauchte Mathias Nothegger am 1. September 2019 um die, mit 5500 Höhenmeter gespickten, 238 Kilometer des Ötztaler Radmarathons zu bewältigen. Damit holte sich der Bregenzer nicht nur seinen zweiten Sieg in Serie, sondern stellte auch einen neuen Streckenrekord auf. „Das war das beste Rennen, das ich jemals gefahren bin. Eigentlich perfekt“, erinnert sich der inzwischen 42-Jährige an seinen Husarenritt.