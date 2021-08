Raguz: „Gibt einen enormen Boost für den Verein“

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): „Es war wie erwartet ein unglaublich intensives Spiel. Wir haben extrem dagegengehalten und einen super Job gemacht. Aus meiner Sicht sind wir verdient in die Gruppenphase gekommen. Wir sind in der Partie dringeblieben und haben gewusst, dass der Gegner irgendwann nachlassen wird. In den wichtigen Situationen haben wir unsere Chancen verwertet. Das gibt uns viel Motivation für die kommenden Aufgaben.“