LIVE ab 20 Uhr: LASK muss gegen St. Johnstone ran!

Der LASK will bei der Premiere der neuen Conference League in der Gruppenphase eine Rolle spielen! Dafür muss allerdings zuerst heute in Perth gegen St. Johnstone im Playoff-Rückspiel ein Sieg her. Nach dem Heim-1:1 ist noch alles offen, jedes Unentschieden würde eine Verlängerung zur Folge haben. Die Schotten können auf die Unterstützung der Fans bauen, der etwas mehr als 10.000 Zuschauer fassende McDiarmid Park ist ausverkauft. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!