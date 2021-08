Stieftochter mit Messer verletzt: 15 Jahre Haft

Weil er seiner 19-jährigen Stieftochter mit einem Brotmesser in den Hals gestochen hat, stand ein 60-jähriger Serbe in Innsbruck vor Gericht. Der Angeklagte beteuerte, er habe das Mädchen nicht verletzen wollen. Doch das Geschworenengericht entschied am Mittwoch anders: 15 Jahre Haft wegen Mordversuchs.