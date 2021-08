Matthias Jaissle: „Freuen uns auf geile Spiele“

Rasmus Kristensen (Salzburg-Verteidiger, via ServusTV): „Natürlich sind wir glücklich und ich bin stolz auf diese Mannschaft. Wir sind das dritte Jahr in Folge in der Champions-League-Gruppenphase. Ich glaube, wir haben zwei sehr super Spiele gehabt gegen Bröndby. Wir sind glücklich und stolz und gehen weiter. Es ist super für mich, in Dänemark zu spielen. Das ist besonders für mich. Ich bin sehr glücklich, das war eine Topwoche für mich. Wir haben vollen Fokus gehabt auf dieses Spiel. Wir haben jetzt zweimal in Folge den Gewinner aus dem letzten Jahr.“