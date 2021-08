PSG? Real? Diese Kracher warten auf Salzburg

Zweimal war Red Bull Salzburg bisher in einer Champions-League-Gruppenphase vertreten. Mit dem Sieg über Bröndby im Play-off-Rückspiel haben die Bullen das Triple perfekt gemacht. Damit sind sie nach Sturm Graz (1998-2000) die zweite österreichische Mannschaft, die es dreimal hintereinander an der Champions-League-Gruppenphase teilnimmt. Bei der Auslosung zur Gruppenphase am Donnerstag (18 Uhr, im Liveticker auf Sportkrone.at) befinden sich die Salzburger in Lostopf drei, damit wartet auf jeden Fall ein richtiger Kracher auf Ulmer und Co.